Mondiali di marcia | la diciottenne Di Fabio conquista l’argento

Durante i Mondiali di marcia in Sudamerica, una atleta italiana di appena diciotto anni ha ottenuto una medaglia d’argento nella gara giovanile. La competizione si è svolta nella capitale brasiliana, dove la giovane ha dimostrato grande determinazione e abilità. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica leggera, sottolineando il talento emergente nel panorama nazionale.

La marcia giovanile italiana brilla nel cuore del Sudamerica grazie a una prestazione di altissimo livello nella capitale brasiliana. Serena Di Fabio, l’atleta abruzzese di soli 18 anni, ha conquistato la medaglia d’argento nella competizione juniores sui 10 km, guidando anche la nazionale italiana verso il secondo posto nel medagliere complessivo della prova a squadre durante i Mondiali in corso a Brasilia. La sfida si è giocata su un terreno estremamente ostico, dove la gestione del clima è stata determinante quanto la resistenza fisica. La giovane promessa ha dominato gran parte del percorso, dimostrando una tenuta straordinaria nonostante l’umidità soffocante che ha caratterizzato le strade di Brasilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali di marcia: la diciottenne Di Fabio conquista l’argento Serena Di Fabio talento cristallino: argento ai Mondiali di marcia, Italia seconda con la squadraSerena Di Fabio ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella 10 km juniores che ha animato i Mondiali a squadre di marcia, in corso di... Leggi anche: Jiu Jitsu, la Libertas Messina conquista un oro e un argento ai Mondiali di Roma