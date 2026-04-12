Mondiali di Marcia a Squadre Italia super a Brasilia | arrivano otto medaglie

A Brasilia si sono conclusi i Mondiali di Marcia a Squadre, con l’Italia che ha conquistato otto medaglie. La competizione si è svolta il 12 aprile 2026 e ha visto gli atleti italiani ottenere risultati significativi, confermando il successo nel settore. La giornata ha rappresentato un momento importante per il team azzurro, che ha dimostrato grande preparazione e determinazione durante le prove.

Brasilia, 12 aprile 2026 – E’ stata una storica giornata per l’atleta italiana. A seguito del trionfo di Yeman Crippa alla Maratona di Parigi (leggi qui), anche l’Italia della Marcia ha segnato la storia dello sport. Ai Mondiali a Squadre, che si sono svolti oggi in Brasile, gli Azzurri hanno vinto ben otto medaglie. E’ stato fenomenale Francesco Fortunato, che nella nuova distanza di gara della mezza maratona dei 21 km, ha messo l’oro al collo con il tempo di 1h27:25 e fa seguito alla leggenda Abdon Pamich, che si aggiudicò il titolo nella 50 km, della prima edizione nel 1961. Nella maratona dei 42 km l’Italia Femminile si prende il secondo posto grazie allo stesso secondo posto individuale di Sofia Fiorini nella maratona dei 42km e con il crono di 3h25:42.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Mondiali marcia a squadre Brasilia: Italia straordinaria, 7 medaglie. Doppio argento nella maratona, quattro podi tra i giovaniFiorini argento individuale e squadra femminile d’argento nella maratona di marcia, stessa medaglia per il team maschile con Stano quinto. L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia.