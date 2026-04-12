Molise sotto allerta arancione | rischio frane e piene per domenica

La Protezione Civile ha diramato un’allerta di livello arancione per il Molise in vista di domenica 12 aprile. Secondo le previsioni, sono attesi fenomeni di rischio idrogeologico e idraulico che potrebbero provocare frane e piene nei territori della regione. Le autorità invitano alla massima attenzione e a rispettare le eventuali indicazioni sul territorio. La situazione rimane sotto monitoraggio continuo.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta di livello arancione per il Molise in vista della giornata di domenica 12 aprile, segnalando un rischio idrogeologico e idraulico che impatterà pesantemente sul territorio. Il provvedimento nasce dalla necessità di gestire l'arrivo di una nuova perturbazione che si somma alla saturazione dei terreni causata dalle piogge recenti e al rapido scioglimento delle nevi sugli Appennini. Le autorità regionali, lavorando in sinergia con il Dipartimento della Prot .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise sotto allerta arancione: rischio frane e piene per domenica Molise: allerta arancione, suolo saturo e rischio franeUn avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico copre oggi pomeriggio e le successive 18-24 ore nel territorio molisano. Allerta meteo arancione domenica 12 aprile, in Molise si temono altre frane con la nuova burrasca in arrivoAllerta meteo arancione in Molise per domenica 12 aprile a causa di forti piogge e scioglimento della neve.