Modena Un punto e tanti brividi a Bolzano

Dopo il pareggio a Bolzano, si apre un dibattito tra tifosi e osservatori sulla reale valenza del risultato. La partita si è conclusa con un pari che lascia molte considerazioni aperte, senza che siano state definitive decisioni o giudizi. Al termine dei novanta minuti, le reazioni si sono concentrate sulle possibili implicazioni per la classifica e sull’andamento complessivo della sfida.

di Alessandro Troncone BOLZANO Nelle riflessioni e nelle analisi appena successive al triplice fischio, vien da chiedersi (anche con una piccola vena filosofica) che interpretazione dare al punto di Bolzano. Perché, a onor del vero, avrebbe potuto terminare in qualsiasi modo la partita del ’Druso’. Con un successo dei padroni di casa, meritevoli di aver messo a referto due traverse, un palo e un calcio di rigore sbagliato ad una manciata di secondi dall’avvio. Oppure con un successo del Modena, a pochi passi dalla bandiera a scacchi, con quella occasionissima capitata a Zampano a tu per tu con Adamonis, a chiusura di un secondo tempo non ben giocato dai canarini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena Un punto e tanti brividi a Bolzano Modena, un punto e tanti brividi a Bolzano contro il SudtirolModena, 11 aprile 2026 – Nelle riflessioni e nelle analisi appena successive al triplice fischio, vien da chiedersi (anche con una piccola vena... Modena A Empoli tanti cross e nessun guizzodi Alessandro Bedoni EMPOLI Nel giorno di San Geminiano il Modena non è decollato.