Il tecnico della squadra ha motivato i suoi giocatori in vista della partita di oggi, affermando che Kouko è in buona forma e sarà in campo. Ha ricordato che nelle sfide dirette precedenti sono stati registrati tre sconfitte su quattro incontri e ha dichiarato che la squadra tenterà di reagire sul terreno di gioco. Prima del fischio d’inizio, ha anche commentato l’incertezza sulla reazione dell’Ancona dopo il recente ko contro il Teramo, precisando che si saprà solo dopo la partita di Fossombrone alle 17.

"Come reagirà l’Ancona al ko col Teramo lo sapremo solo alle 17 dopo la partita di Fossombrone – attacca così mister Maurizi nel consueto appuntamento pre-partita –. Soprattutto dobbiamo vedere la lettura della partita nei diversi momenti o frangenti, come reagiremo agli episodi che succederanno. Abbiamo giocato quattro scontri diretti con le squadre di vertice, tre li abbiamo persi e uno l’abbiamo vinto con due giocatori espulsi dall’altra parte. Bisogna sempre fare un’analisi lucida, che non è pessimistica ma è oggettiva. Non fa niente, reagiremo sul campo e dovremo mostrare la nostra reazione al primo episodio, sia favorevole sia negativo che subiamo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Maurizi carica i suoi ragazzi in vista della sfida delicata di oggi: "Loro daranno l’anima, Kouko sta bene e gioca». "Abbiamo perso tre scontri diretti su quattro. Pazienza, reagiremo sul campo alla grande»

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