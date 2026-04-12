Missione in Africa | 11 giorni tra fede diplomazia e 25 discorsi

Il Papa si prepara a partire domani per un viaggio di undici giorni in Africa, una visita che lo condurrà in diverse nazioni del continente. La missione include incontri con leader locali, celebrazioni religiose e discorsi pubblici rivolti alle comunità. Durante il soggiorno, il Pontefice affronterà temi legati alla fede, alla pace e alla cooperazione tra le nazioni africane. Sono previsti circa 25 interventi pubblici nel corso della visita.

Il Pontefice partirà domani per una tournée di undici giorni che lo porterà nel cuore del continente africano. Il viaggio di Prevost, che si snoderà attraverso quattro nazioni, prevede tappe in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, quest'ultima caratterizzata dalla presenza di importanti risorse naturali e giacimenti. L'itinerario programmato prevede la visita a ben 11 città diverse, con un calendario liturgico e comunicativo estremamente denso. Durante l'intero periodo, il pontefice te .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione in Africa: 11 giorni tra fede, diplomazia e 25 discorsi La missione di Meloni in Africa: «Vogliamo essere un ponte tra voi e l’Europa»«Ho l’onore di guidare una nazione che ha nel suo dna caratteristiche che storicamente la rendono un partner rispettato: la propensione al dialogo,... Ad Assisi le investiture di nuovi Templari: tra storia, fede e missioneNel cuore di Assisi, luogo simbolo della fede universale e della storia cristiana, si è rinnovato un rito dal profondo valore spirituale.