Nella notte tra sabato e domenica, un'operazione di soccorso nelle aree montane dei Peloritani ha permesso di localizzare e mettere in salvo diciannove giovani che si erano persi a causa di frane e condizioni difficili. L’intervento, complesso e articolato, si è concluso nelle prime ore del mattino di domenica, portando a termine il salvataggio di tutti i soggetti coinvolti.

Un operativo di soccorso estremamente complesso si è concluso alle prime luci dell’alba di questa domenica 12 aprile, dopo che diciannove escursionisti sono stati ritrovati vivi nei Monti Peloritani. Il gruppo, composto da giovani tra i 19 e i 25 anni provenienti dalla Russia e da diverse nazioni dell’Asia centrale, era rimasto bloccato in un’area impervia tra Pizzo Bottino e la zona della Cascata Forra Tinta. L’emergenza era scattata durante la serata di sabato, quando la Centrale Operativa 118 di Messina ha ricevuto la richiesta d’aiuto tramite il sistema NUE 112. I ragazzi, partiti durante la mattinata con l’obiettivo di visitare le cascate locali, si erano ritrovati disorientati a causa del buio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione estrema sui Peloritani: 19 giovani salvati tra le frane

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