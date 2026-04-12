Il Comune di Mira ha recuperato cinque tonnellate di rifiuti plastici, segnando il terzo anno consecutivo di riconoscimenti come territorio virtuoso in sostenibilità ambientale. Tra i 141 comuni italiani premiati, Mira si distingue per l’impegno nella lotta contro la plastica e nella gestione dei rifiuti. La premiazione arriva in un contesto di iniziative volte a migliorare la qualità ambientale locale.

Il Comune di Mira ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento come territorio virtuoso in materia di sostenibilità ambientale, posizionandosi tra i 141 comuni italiani più attivi nella lotta contro la plastica e la gestione dei rifiuti. Il premio è stato consegnato a Roma nelle scorse settimane, sancendo la continuità di un percorso iniziato anni fa per proteggere il territorio locale. Le iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale si concentrano su diversi fronti, dalla riduzione del consumo di plastica alla gestione dei rifiuti abbandonati. Tra le misure strutturali spicca la presenza capillare di 9 casette dell’acqua distribuite sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mira trionfa sulla plastica: 5 tonnellate di rifiuti recuperate

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