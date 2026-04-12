Mini01 | nasce l’esclusiva JCW asimmetrica su misura per un collezionista

Il marchio automobilistico britannico ha annunciato la creazione di una versione unica della Mini, denominata Mini.01, sviluppata sulla base della versione John Cooper Works Cabrio. Questa vettura è stata realizzata su richiesta di un collezionista statunitense, con caratteristiche personalizzate e un’esclusiva configurazione asimmetrica. La presentazione ufficiale si è concentrata sulla realizzazione di un modello su misura, pensato per soddisfare le esigenze di un singolo cliente.

Il marchio automobilistico britannico ha svelato la Mini.01, un esemplare unico basato sulla John Cooper Works Cabrio, creato per soddisfare le richieste di personalizzazione di un collezionista statunitense. La vettura, nata dallo stabilimento di Oxford attraverso una stretta sinergia tra i reparti produttivi, il team di design e il cliente stesso, rappresenta un esperimento su come l’estrema customizzazione possa uscire dai confini delle supercar per approdare a modelli più accessibili. L’estetica asimmetrica e il dettaglio artigianale della livrea. La costruzione di questo pezzo unico si distingue per un approccio estetico non convenzionale, dove la verniciatura è stata gestita manualmente per ottenere un effetto cromatico particolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mini.01: nasce l’esclusiva JCW asimmetrica su misura per un collezionista

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