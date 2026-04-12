Minacce di morte al giornalista Giustino Catalano

Un giornalista napoletano, attivo da oltre quattro decenni nel settore dell’enogastronomia, ha ricevuto una minaccia di morte. La notizia è stata comunicata dalle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. L’uomo si occupa di comunicazione e critica gastronomica da molti anni e non sono stati ancora rivelati dettagli sulle modalità o sui motivi della minaccia. La vicenda sta suscitando attenzione nel mondo del giornalismo e del settore enogastronomico.

Inquietante minaccia al giornalista napoletano Giustino Catalano che da oltre 40 anni si occupa ai massimi livelli di enogastronomia. Catalano è stato svegliato all'alba di oggi, domenica 12 aprile, da una telefonata sul suo portatile. Dall'altro capo una voce maschile con inconfondibile accento.🔗 Leggi su Napolitoday.it Minacce di morte alla Meloni sotto il post di un giornalista del “Fatto”. La condanna di FdI“Sotto questo post, in cui mostravo il piccolo imprevisto al comizio di Meloni, sono comparse minacce di morte alla premier. Le minacce di Kaufmann al giornalista: "Non tirare la corda”Francis Kaufmann è cambiato, è meno lucido come sostiene la sua difesa, e ha bisogno di una perizia psichiatrica? L’uomo, accusato dell’omicidio...