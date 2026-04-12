Mimit carburanti ancora in calo gasolio self a 2,162

Nella giornata di domenica 12 aprile si registrano ulteriori diminuzioni nei prezzi dei carburanti presso le pompe di distribuzione. La benzina e il gasolio, in particolare il gasolio self, continuano a scendere rispetto alle quotazioni precedenti, con il gasolio self che si attesta a 2,162 euro al litro. Questi dati indicano un trend di calo che si protrae ormai da diversi giorni.

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi - domenica 12 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il terzo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere. Lungo la rete stradale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,783 euro al litro per la benzina (1,785 ieri) e 2,162 euro al litro per il gasolio (2,166 ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,815 euro al litro per la benzina e 2,192 euro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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