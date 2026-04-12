I prezzi dei carburanti continuano a diminuire nelle stazioni di servizio, con il gasolio self-service che si attesta a 2,162 euro al litro. La giornata di domenica 12 aprile ha registrato un'ulteriore riduzione dei costi sia per la benzina che per il gasolio, confermando la tendenza al ribasso dei prezzi alla pompa. I dati aggiornati indicano un trend che si protrae da alcune settimane.

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi - domenica 12 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il terzo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere. Lungo la rete stradale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,783 euro al litro per la benzina (1,785 ieri) e 2,162 euro al litro per il gasolio (2,166 ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,815 euro al litro per la benzina e 2,192 euro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mimit, carburanti ancora in calo, gasolio self a 2,162

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