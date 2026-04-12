Nell'ambito dei giocatori virtuali, un'icona del calcio argentino torna protagonista con la nuova carta Milito Trophy Titans 89. Questa versione mette in evidenza le doti di finalizzazione di Diego Milito, noto per il suo equilibrio tra i piedi. La scheda si distingue per un costo di costruzione squadra (SBC) contenuto e per la presenza di cinque stelle Piede Debole, caratteristiche che lo rendono molto appetibile per i videogiocatori.

Diego Milito non è mai stato un giocatore da fronzoli, ma un killer d’area di rigore. Questa carta esalta la sua capacità di finalizzare con entrambi i piedi, rendendolo un incubo per i difensori che cercano di chiudergli lo specchio della porta. Analisi della Carta: Il Killer delle Finali. OVR: 89 (ATT).. Piede Debole (5 ): Il vero punto di forza. Grazie alle 5 stelle, Milito può calciare con la stessa micidiale precisione sia di destro che di sinistro, rendendo vana ogni marcatura preventiva.. Velocità (90) & Tiro (90): Uno scatto fulmineo abbinato a una finalizzazione chirurgica. Se Milito scappa alla difesa, il gol è quasi una formalità.. Dribbling (89): Nonostante il fisico da centravanti puro, il “Principe” si muove con eleganza nello stretto, ideale per liberarsi al tiro in un fazzoletto di terra.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Milito Trophy Titans 89: il ritorno del Principe! 5 stelle Piede Debole e una SBC super economica

FC 26 – Kaká Trophy Titans 92: il ritorno del Re! 5 stelle abilità e 5 stelle piede debole per l’Icona definitivaSbloccare Kaká non è per tutti: è una maratona di 14 sfide che richiede un sacrificio enorme in termini di giocatori e crediti (costo stimato oltre 1.

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