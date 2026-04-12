Milano vince il proprietario | il monolocale da 13 mq è legale

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito il 9 aprile la legittimità di un proprietario di un monolocale di 13 metri quadrati a Milano, annullando una decisione precedente del Comune che aveva contestato la regolarità dell’immobile. La sentenza conferma che l’edificio può essere considerato legale, dopo che era stata dichiarata inefficace una pratica edilizia presentata dal proprietario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sancito il 9 aprile la legittimità della posizione di un proprietario milanese, ribaltando una decisione del Comune che aveva dichiarato inefficace una pratica edilizia per un monolocale di soli 13 metri quadri. La vicenda, che coinvolge un immobile storico situato in una casa di ringhiera risalente alla fine dell’Ottocento, mette in luce un profondo scarto tra le normative urbanistiche vigenti e la realtà storica del patrimonio edilizio della città. L’appartamento in questione è catalogato come abitazione di tipo ultrapopolare (A5) ed è ufficialmente registrato come residenziale fin dal 1881, anno conclusivo dei lavori dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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