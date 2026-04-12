A Milano, ogni giorno vengono chiuse in media cinque attività commerciali, secondo i dati della Camera di Commercio. Questa tendenza contribuisce a un calo costante del numero di negozi presenti in città. La chiusura di questi esercizi commerciali rappresenta una realtà quotidiana per il capoluogo lombardo, senza indicazioni di un rallentamento nel trend. La situazione evidenzia un fenomeno di perdita di punti vendita nel tessuto commerciale locale.

Ogni giorno a Milano cinque saracinesche vengono abbassate per non riaprire mai più. È l'impietosa fotografia della Camera di Commercio. La città perde attività storiche e piccoli negozi di vicinato, strozzati da affitti esorbitanti e dall'avanzata di b&b e ristoranti. Introvabili o quasi in città gastronomie o alimentari, calzolai e ferramenta.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, spariscono i negozi: ogni giorno ne chiudono cinque

“Nei negozi in pieno giorno armati di coltelli e machete”. Cinque arresti per tentato omicidio a BolognaBologna, 30 gennaio 2026 – Cinque gli arresti per l’aggressione del 10 gennaio scorso ai danni di un 20enne tunisino.

Frutta e verdura ogni giorno? Solo il 7% degli italiani ne consuma a sufficienzaColorate, versatili e vere alleate del nostro benessere, frutta e verdura dovrebbero occupare un posto centrale nella nostra dieta quotidiana.

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