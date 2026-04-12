Milano Marathon domenica di caos per i mezzi Atm | l’elenco completo delle 30 linee deviate o sospese
Domenica 12 aprile, Milano si prepara a ospitare la maratona, un evento che coinvolgerà le strade della città e influenzerà il servizio di trasporto pubblico locale. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno deviate o sospese in tutto trenta linee di mezzi Atm. La riorganizzazione delle corse sarà significativa, con modifiche che interesseranno diversi percorsi nel centro e nelle zone limitrofe.
Una domenica di sport che cambia il volto della mobilità urbana. Il passaggio della Wizz Air Milano Marathon, previsto per il 12 aprile, comporterà una massiccia riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Per consentire il transito dei runner in totale sicurezza, Atm ha predisposto un piano.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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