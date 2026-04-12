Milano Marathon domenica di caos per i mezzi Atm | l’elenco completo delle 30 linee deviate o sospese

Domenica 12 aprile, Milano si prepara a ospitare la maratona, un evento che coinvolgerà le strade della città e influenzerà il servizio di trasporto pubblico locale. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno deviate o sospese in tutto trenta linee di mezzi Atm. La riorganizzazione delle corse sarà significativa, con modifiche che interesseranno diversi percorsi nel centro e nelle zone limitrofe.