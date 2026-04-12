Oggi, domenica 12 aprile 2026, sei atleti originari di Grosseto, nati tra il 1990 e il 1998, partecipano alla Wizz Air Milano Marathon, una delle principali competizioni di corsa su lunghe distanza che si svolge nella città italiana. I corridori si preparano a percorrere i 42,195 chilometri della maratona, un evento che richiama numerosi atleti provenienti da diverse regioni e nazioni.

Oggi, domenica 12 aprile 2026, sei atleti nati tra il 1990 e il 1998 si preparano a sfidare i 42,195 chilometri della Wizz Air Milano Marathon. Il gruppo, composto da Francesco Cocola, Claudio Piccioni, Irene Benevenuti, Diego Polla, Leonardo Rosi e Luca Volpe, rappresenta una delegazione grossetana che punta a trasformare un legame nato in pista in un progetto sociale strutturato denominato RunningGro. Obiettivi sportivi e la nascita del club RunningGro. La sfida milanese non è solo una competizione, ma un test individuale per sei ragazzi che condividono una passione profonda per le lunghe distanze. Tra le ambizioni del gruppo spicca la volontà di Francesco Cocola e Leonardo Rosi di abbattere la soglia delle 3 ore di percorrenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Marathon: 6 atleti grossetani corrono per il nuovo RunningGro

Milano Marathon 2026: nuovo percorso e 31 mila atleti in garaMilano si prepara a ospitare la ventiquattresima edizione della Milano Marathon nella giornata di domenica 12 aprile 2026, un evento che vede...

Leggi anche: ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon: corrono in 10mila, vincono Bizoza ed Epis