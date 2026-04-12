Milano Marathon 2026 | dominio di Kenya ed Etiopia Ma è festa per tutti i 15mila runner

Il 12 aprile 2026, Milano ha ospitato la maratona con circa 15.000 partecipanti che hanno percorso le vie della città. La gara si è conclusa con una netta supremazia di atleti provenienti dal Kenya e dall’Etiopia, che hanno dominato le prime posizioni. Nonostante la competizione, la giornata si è trasformata in una grande festa per tutti i runner, tra sorrisi e momenti di condivisione lungo il percorso.

Milano, 12 aprile 2026 – Quindici mila persone che invadono le strade di Milano, unite nella passione per lo sport e la corsa. La 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon si conferma un grande successo: un tutto esaurito annunciato e una partecipazione internazionale che ha toccato vette storiche, con il 65% dei partenti provenienti dall’estero. https:www.ilgiorno.itvideowizz-air-milano-marathon-grande-successo-sotto-la-madonnina-h9gxm6e1 Dominio dell’Africa. Il nuovo re della celebre corsa meneghina è il keniota Vitalis Kibiwott, che ha vinto in 2h06'35". Il Kenya domina sotto la Madonnina. Sul podio con lui infatti sono saliti due connazionali: secondo posto per Amos Kiprotich Kiplaga t, in 2h08'14", terzo Labam Kiplimo, in 2h08'23".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Marathon 2026: dominio di Kenya ed Etiopia. Ma è festa per tutti i 15mila runner Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviatiLa città si prepara ad accogliere domenica oltre 15mila runner che parteciperanno alla Milano Marathon 2026 trasformando le principali arterie urbane... Rally, dominio Toyota in Kenya. Ogier ed Evans mettono nel mirino la leadership di SolbergÈ un vero e proprio dominio quello messo in atto dalla Toyota al termine della seconda giornata ufficiale del Safari Rally Kenya 2026, valevole come...