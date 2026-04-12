Milano invasa da 40mila runner | la maratona dei record finisce in Piazza Duomo Raccolti 2 milioni di euro
Milano ha accolto circa 40.000 partecipanti durante la 24ª edizione della maratona organizzata da Wizz Air, che si è svolta lungo le vie della città e si è conclusa in Piazza Duomo. L'evento ha visto coinvolti numerosi runner provenienti da diverse parti del mondo, con un totale di circa 2 milioni di euro raccolti in beneficenza. La maratona si conferma uno degli appuntamenti più importanti nel calendario internazionale delle corse su strada.
Una marea umana ha invaso le strade di Milano per la 24^ edizione della Wizz Air Milano Marathon, confermando l'evento come uno dei più prestigiosi del panorama internazionale. In una domenica baciata dal clima ideale per il running, oltre 40mila persone hanno allacciato le scarpe: 15mila.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviatiLa città si prepara ad accogliere domenica oltre 15mila runner che parteciperanno alla Milano Marathon 2026 trasformando le principali arterie urbane...