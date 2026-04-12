Milano invasa da 40mila runner | la maratona dei record finisce in Piazza Duomo Raccolti 2 milioni di euro

Milano ha accolto circa 40.000 partecipanti durante la 24ª edizione della maratona organizzata da Wizz Air, che si è svolta lungo le vie della città e si è conclusa in Piazza Duomo. L'evento ha visto coinvolti numerosi runner provenienti da diverse parti del mondo, con un totale di circa 2 milioni di euro raccolti in beneficenza. La maratona si conferma uno degli appuntamenti più importanti nel calendario internazionale delle corse su strada.