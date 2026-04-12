Milano in via Padova la comunità marocchina ha superato quella italiana

A Milano, in via Padova, la comunità marocchina ha superato quella italiana in termini di numero. Nel 2025, sono stati 23.000 i cittadini marocchini che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Questa cifra riguarda esclusivamente i riconoscimenti avvenuti nel corso dell'anno e rappresenta un incremento rispetto ai residenti di origine italiana nella stessa zona. La situazione si inserisce in un quadro di crescita complessiva delle richieste di cittadinanza.

Solo nel 2025 sono stati ben 23mila i marocchini che sono riusciti a ottenere la cittadinanza italiana. La notizia è arrivata fino a Rabat dove i giornali nazionali l'hanno rilanciata con orgoglio. L'immigrazione proveniente dal Paese nordafricano - scrivono i giornali - è fondamentale per fermare il calo demografico italiano. L'integrazione rimane, però, complicata e in alcuni quartieri, come in via Padova a Milano, i residenti di provenienza marocchina hanno superato quelli italiani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, in via Padova la comunità marocchina ha superato quella italiana L’esperto: «Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d’Italia, ha superato quellaNiscemi, piccolo paese della provincia di Caltanissetta, è diventato teatro di uno dei più estesi crolli franosi mai registrati in Italia. L’esperto: «Siamo il Paese europeo delle frane. A Niscemi la più vasta d’Italia, ha superato quella del Tessina»«Niscemi è diventata la frana più vasta d’Italia , superando quella del Tessina nell’arco alpino.