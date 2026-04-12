Milano in bici | l' itinerario perfetto secondo Scott Schuman di The Sartorialist

Un noto fotografo statunitense, noto per il suo lavoro sulla moda e lo street style, ha condiviso le sue preferenze riguardo ai percorsi in bicicletta nella città. Ha illustrato alcuni itinerari che frequenta con regolarità e che consiglia a chi desidera esplorare la città in modo alternativo. Le sue indicazioni puntano a percorsi che attraversano diverse zone urbane, offrendo una prospettiva diversa sulla città stessa.

Guardandoli attentamente, i soggetti ripresi da Schuman ci parlano di uno stile, sì, ma rivelano anche il loro carattere e l’humour spontaneo che lui riesce sempre a cogliere: basta osservare lo sguardo del giovane ragazzo in tenuta da scherma, nel ritratto in bianco e nero, per rendersene conto. Lo stretto dialogo (visivo) tra persone e urbanistica Questa volta, oltre le persone, ci sono nuovi protagonisti che si affiancano nel mirino della sua camera: i dettagli architettonici, paesaggistici e d’interni. Elementi che contribuiscono a segnare una nuova fase del suo linguaggio fotografico, che ritroviamo nel suo ultimo lavoro The Sartorialist.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Milano in bici: l'itinerario perfetto secondo Scott Schuman di The Sartorialist Scott Schuman, The Sartorialist: "Sveglia alle 6, tre caffè e palestra. E ho fatto anche wrestling"La sua vita cambia radicalmente quando, stanco di lavorare in ufficio (settore marketing per diverse case di moda), decide seguire la sua passione,... Leggi anche: Manicure in palette: lo smalto perfetto secondo la propria stagione di armocromia