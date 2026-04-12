Milano 40 anni di lotta | il rifugio segreto che salva le donne

A Milano, in via Piacenza 14, si trova il centro operativo del CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate. Questa struttura è attiva da quarant’anni, durante i quali ha fornito supporto alle donne vittime di violenza. La sede rappresenta un punto di riferimento per chi si trova in situazioni di emergenza, offrendo un rifugio sicuro e assistenza qualificata.

Via Piacenza 14 a Milano ospita il cuore operativo del CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, che celebra quarant’anni di attività dal primo intervento sul territorio. Fondato nel 1986 per dare voce a chi subiva abusi spesso liquidati come semplici liti domestiche, il centro ha assistito circa 40mila donne attraverso servizi gratuiti di ascolto, consulenza legale, supporto professionale e accoglienza. In questo lungo percorso, 800 persone sono state messe in sicurezza all’interno di dieci case rifugio, appartamenti segreti progettati per garantire l’invisibilità rispetto ai persecutori. Dalle origini nell’Unione Donne Italiane alla nascita del centralino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, 40 anni di lotta: il rifugio segreto che salva le donne 40 anni fa la valanga che distrusse il rifugio al Pialleral. "Ricordi ancora forti"“Sono passati 40 anni da quella mattina che salendo al rifugio Mario Tedeschi al Pialleral, da noi gestito, mi imbattei nei resti della struttura... Milano: Palazzo Finanze apre rifugio e caveau segretoIl Palazzo delle Finanze di Milano aprirà le sue porte al pubblico il 21 e il 22 marzo.