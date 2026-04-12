Milano 1906 | il viaggio incredibile nel cuore delle Alpi

Nel 1906, Milano fu al centro di un importante evento internazionale con l’organizzazione dell’Esposizione del Sempione, che si tenne nella città. L’evento coincise con la conclusione dei lavori di costruzione di un traforo ferroviario sotto le Alpi, terminati nel 1905. Questa esposizione rappresentò un momento di grande rilievo per l’industria e l’ingegneria europee, attirando visitatori e rappresentanti di diversi paesi.

Nel 1906, Milano divenne il fulcro del progresso infrastrutturale europeo ospitando l’Esposizione internazionale del Sempione, un evento monumentale che celebrava la conclusione dei lavori per il traforo ferroviario nel 1905. La manifestazione trasformò la città in un palcoscenico tecnologico, capace di accogliere oltre 5 milioni di visitatori e 35.000 espositori provenienti da 40 nazioni diverse. L’area dedicata all’evento occupava circa un milione di metri quadrati, distribuendosi tra le zone alle spalle del Castello Sforzesco, nell’attuale Parco Sempione, e la Piazza d’Armi. Per collegare questi due poli espositivi, fu realizzata una linea ferroviaria sopraelevata lunga circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano 1906: il viaggio incredibile nel cuore delle Alpi Alpi Apuane: tra marmo e natura, il viaggio nel film di Valter TorriValter Torri presenterà il suo documentario sulle Alpi Apuane con due appuntamenti fissati per il 10 e 17 aprile, tra La Spezia e Carrara. Viaggio nel cuore delle Dolomiti, in Val di Non le celle ipogee diventano esperienza turistica(Adnkronos) – Seguire il viaggio di una mela, prodotto simbolo della Val di Non, per ritrovarsi nel cuore profondo delle Dolomiti.