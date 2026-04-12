Milano 10.000 in piazza | la sanità pubblica è sotto attacco

Sabato 11 aprile a Milano si sono radunate più di diecimila persone in piazza, partecipando a una manifestazione contro l’attuale gestione della sanità pubblica. La protesta ha coinvolto cittadini provenienti da diversi quartieri, che hanno espresso il loro malcontento attraverso slogan e cartelli. La mobilitazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione sulla situazione del servizio sanitario nella città.

Sabato 11 aprile, la città di Milano è stata teatro di una massiccia mobilitazione popolare con oltre diecimila persone scese in strada per manifestare contro l’attuale gestione della sanità pubblica. Il corteo, che ha avuto origine nei pressi della sede della Regione Lombardia, ha la partecipazione di cittadini, partiti, associazioni e sindacati, uniti nel denunciare il rischio di un progressivo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei privati. Il presidio milanese tra critiche al modello lombardo e carenze strutturali. Le piazze milanesi si sono riempite già prima dell’orario stabilito per l’inizio della manifestazione, trasformando rapidamente il momento del raduno in un lungo percorso di protesta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, 10.000 in piazza: la sanità pubblica è sotto attacco Anche la Cgil di Sondrio scende in piazza per il rilancio della sanità pubblica lombardaSabato 11 aprile anche la Cgil di Sondrio sarà a Milano in occasione della mobilitazione regionale per difendere il diritto alla salute e rilanciare... Chiusura del pronto soccorso di Cava, gli studenti in piazza: “La sanità pubblica deve essere sempre accessibile”Studenti e cittadini hanno attraversato la città sfilando in corteo a seguito della minaccia di chiusura del Pronto Soccorso del nosocomio...