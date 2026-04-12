Il club di Milano sta esaminando la possibilità di acquistare Nicolò Zaniolo durante il mercato estivo del 2026. La società ha avviato contatti e analizzato le caratteristiche del calciatore, che attualmente gioca in un altro campionato. La decisione finale sulla sua eventuale firma dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando saranno definiti i piani per la prossima stagione.

Il Milan sta valutando con attenzione Nicolò Zaniolo come possibile rinforzo per il mercato estivo 2026. Il fantasista, attualmente in prestito dal Galatasaray all’Udinese, sta vivendo una stagione di rilancio in Friuli e il suo nome è tornato prepotentemente in orbita rossonera. L’Udinese ha un’opzione di riscatto fissata intorno ai 10 milioni di euro e sembra intenzionata a esercitarla, rendendo Zaniolo un giocatore di proprietà del club bianconero a partire dalla prossima estate. A quel punto il Milan potrebbe tentare l’assalto per riportarlo a San Siro, dove il 26enne (compirà 27 anni a luglio 2026) rappresenterebbe un profilo versatile e di nazionalità italiana, in linea con la volontà della società di aumentare la presenza di azzurri in rosa.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Zaniolo nel mirino rossonero?

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