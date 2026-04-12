Secondo un noto esperto di calciomercato, se arriverà un’offerta ritenuta interessante, il futuro di Fofana potrebbe essere lontano dal Milan al termine di questa stagione. La possibilità di un trasferimento è stata discussa in relazione alle voci di mercato che circolano sulla situazione dell’attuale centrocampista. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si continua a seguire l’evolversi delle trattative.

La fine della stagione si sta avvicinando sempre di più, e con essa aumentano anche i ragionamenti legati al calciomercato estivo. Il Milan, come sappiamo, è concentratissimo sulla lotta alla Champions League, e sta facendo alcune valutazioni sia in entrata (per rinforzare la squadra) che in uscita. Si è parlato moltissimo di un possibile addio di Youssouf Fofana. Aa far chiarezza è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: L'indiscrezione di Matteo Moretto: "Il Milan concentrato sulla corsa Champions. Fondamentale la qualificazione sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista di progettualità futura.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, via Fofana? Moretto: “Qualora dovesse arrivare una proposta interessante…”

Crimson Desert sarà il Gioco dell’Anno qualora GTA 6 dovesse deludere, per un ex RockstarIn questo primo scorcio del 2026 sono già arrivati titoli importanti e altri sono attesi a breve, come Resident Evil Requiem e Monster Hunter Stories...

Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenariStrana la stagione 2025-2026 di Youssouf Fofana nelle fila del Milan di Massimiliano Allegri.