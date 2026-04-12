Milan via Fofana? Moretto | Qualora dovesse arrivare una proposta interessante…
Secondo un noto esperto di calciomercato, se arriverà un’offerta ritenuta interessante, il futuro di Fofana potrebbe essere lontano dal Milan al termine di questa stagione. La possibilità di un trasferimento è stata discussa in relazione alle voci di mercato che circolano sulla situazione dell’attuale centrocampista. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si continua a seguire l’evolversi delle trattative.
La fine della stagione si sta avvicinando sempre di più, e con essa aumentano anche i ragionamenti legati al calciomercato estivo. Il Milan, come sappiamo, è concentratissimo sulla lotta alla Champions League, e sta facendo alcune valutazioni sia in entrata (per rinforzare la squadra) che in uscita. Si è parlato moltissimo di un possibile addio di Youssouf Fofana. Aa far chiarezza è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: L'indiscrezione di Matteo Moretto: "Il Milan concentrato sulla corsa Champions. Fondamentale la qualificazione sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista di progettualità futura.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenariStrana la stagione 2025-2026 di Youssouf Fofana nelle fila del Milan di Massimiliano Allegri.