Milan | riaffiorano vecchi spettri

Dopo la sconfitta per 0-3 in casa contro l’Udinese, a San Siro si sono riaccesi ricordi di passato difficile per il Milan. La partita ha lasciato uno strascico di preoccupazioni tra i tifosi e la società, che avevano sperato di aver superato quelle difficoltà. La sconfitta ha riacceso i dubbi sulla tenuta della squadra, generando discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Dopo il pesante 0-3 casalingo contro l’ Udinese a San Siro, nell’ambiente del Milan sono riaffiorati vecchi spettri che molti speravano fossero stati archiviati. La squadra di Massimiliano Allegri, che fino a poche settimane fa sembrava viaggiare con relativa tranquillità verso un posto in Champions League, ha visto il proprio margine assottigliarsi drammaticamente in classifica. Con 63 punti in 32 partite (18 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte, 47 gol fatti e 27 subiti), il Milan occupa il terzo posto, ma la situazione è più fragile di quanto sembri. L’Inter guida a 72 punti, il Napoli è secondo a 65, mentre la Juventus in quarta posizione si è portata a quota 60 (con una partita in meno).🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: riaffiorano vecchi spettri L’equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatriaNell’èra attuale l’anzianità conduce solo al rimbambimento; specie alla Casa Bianca. Milan, De Vecchi su Bellanova: “Andò al Bordeaux per motivi economici”Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del settore giovanile rossonero, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di...