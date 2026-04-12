Milan non puoi ‘dominare’ il gioco | la rosa non è costruita per questo Segnali chiari con l’Udinese

Durante la partita tra Milan e Udinese, le dichiarazioni di Samuele Ricci hanno evidenziato come la formazione rossonera non sia progettata per controllare completamente il pallino del gioco. La composizione della rosa e le strategie adottate sono state messe in discussione dal centrocampista avversario, che ha sottolineato con fermezza questa caratteristica. La sfida ha mostrato chiaramente i limiti del Milan in questa direzione, senza lasciare spazio a interpretazioni alternative.

Squadra senza idee, senza gioco e completamente scollata. Non ci vuole un mago dell'analisi tattica calcistica per capire come il Milan abbia giocato una partita pessima ieri sera contro l'Udinese (qui le pagelle). La peggiore senza alcun dubbio della nuova gestione di Massimiliano Allegri. Al di là di tutti i problemi tattici arrivati dal cambio di modulo (4-3-3 invece del 3-5-2), quello che fa molto preoccupare in vista delle ultime partite stagionali è l'atteggiamento della squadra. Giocatori molli, quasi svogliati e con l'impressione che spesso non sapessero cosa fare in campo con e senza il pallone tra i piedi. Le parole di Samuele Ricci nel post partita sono chiarissime (qui tutte le dichiarazioni).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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