Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, ha commentato la sua prima rete con entusiasmo. Ha dichiarato di aver provato un’emozione forte nel segnare con questa maglia e di essere molto soddisfatto per il momento. Le sue parole sono state riportate dai canali ufficiali del club, senza ulteriori approfondimenti o commenti. La notizia si concentra esclusivamente sulle sue dichiarazioni riguardanti il suo primo gol con il club.

Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, nella sfida di oggi pomeriggio contro il Brusaporto è riuscito a mettere a segno suo primo gol con addosso la casacca rossonera: il match è poi terminato 4-0 a favore della squadra di Massimo Oddo. Al termine del match, il giovane difensore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole. Oggi è arrivato il tuo primo gol: "È sempre emozionante. Poi è il primo gol con questa maglia. Sono molto contento, ma più che altro oggi era importante tornare a vincere. Dopo una brutta prestazione mercoledì l’importante oggi era vincere e abbiamo risposto bene sul campo”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Minotti: ” Emozionante segnare con questa maglia, sono molto contento”

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Vergara: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”Alla Uefa: "Il gol è qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato".