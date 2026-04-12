Milan Minotti | Emozionante segnare con questa maglia sono molto contento
Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, ha commentato la sua prima rete con entusiasmo. Ha dichiarato di aver provato un’emozione forte nel segnare con questa maglia e di essere molto soddisfatto per il momento. Le sue parole sono state riportate dai canali ufficiali del club, senza ulteriori approfondimenti o commenti. La notizia si concentra esclusivamente sulle sue dichiarazioni riguardanti il suo primo gol con il club.
Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, nella sfida di oggi pomeriggio contro il Brusaporto è riuscito a mettere a segno suo primo gol con addosso la casacca rossonera: il match è poi terminato 4-0 a favore della squadra di Massimo Oddo. Al termine del match, il giovane difensore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole. Oggi è arrivato il tuo primo gol: "È sempre emozionante. Poi è il primo gol con questa maglia. Sono molto contento, ma più che altro oggi era importante tornare a vincere. Dopo una brutta prestazione mercoledì l’importante oggi era vincere e abbiamo risposto bene sul campo”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Vergara: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”Alla Uefa: "Il gol è qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato".