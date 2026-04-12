Milan-Leao perché un addio sarebbe meglio per tutti

Il Milan si trova ad affrontare due questioni aperte che coinvolgono i giocatori e la qualificazione in Champions League. Da una parte, c’è la questione di un possibile addio di un attaccante importante, mentre dall’altra si discute del ruolo di un altro calciatore. Nel frattempo, la squadra si confronta con la situazione della classifica, con la Juventus che ha recuperato sette punti in quattro partite sotto la gestione di un nuovo allenatore.

sta accadendo qualcosa di strano lassù, in vetta alla classifica, alle spalle dell’Inter lanciata verso lo scudetto e del Napoli che prova a infastidirla. Sta accadendo che il Milan, fino a poche settimane fa ritenuto la prima insidia per i nerazzurri, perda partite e certezze e veda messo in discussione perfino il suo posto in Champions, e che la Juve, scivolata ai margini della lotta per l’Europa, si arrampichi invece sempre più su avvicinando minacciosamente i rossoneri. Un ribaltone che non si è compiuto, e chissà mai se si realizzerà (continuiamo a ritenere Allegri decisamente favorito nella corsa ai primi quattro posti), ma questa nuova situazione di classifica accende il finale di campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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