Milan Futuro Sardo | Vittoria netta era importante oggi in ottica Play Off

Jacopo Sardo, tra i marcatori della squadra giovanile del Milan, ha commentato la vittoria contro il Brusaporto. La partita si è conclusa con un risultato netto, e Sardo ha sottolineato quanto fosse importante ottenere i tre punti per la corsa ai playoff. La squadra si è presentata con determinazione, contribuendo con un gol e un assist. La gara si è disputata in un clima di grande concentrazione, con i giocatori che hanno mostrato fiducia e impegno.

Jacopo Sardo, uno dei marcatori del Milan Futuro nella sfida contro il Brusaporto, finita 4-0 per i rossoneri, è stato intervistato dai canali ufficiali della LND al termine del match. Il giovane rossonero ha voluto analizzare la prestazione generale della squadra, parlando dell'atteggiamento e dei gol segnati, per poi spostarsi a parlare di un possibile futuro in prima squadra. Ecco, di seguito, le sue parole: “Era importante ritrovare la vittoria in ottica Play Off. Vittoria abbastanza netta, siamo rientrati molto bene nel secondo tempo e abbiamo fatto tre gol importanti che ci hanno permesso di gestire la partita”. “È la nostra migliore caratteristica quella di giocare palla a terra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Sardo: “Vittoria netta, era importante oggi in ottica Play Off” Leggi anche: Milan Futuro, Minotti: “Era importante vincere oggi. Emozionante segnare con questa maglia” Calcio, netta vittoria dell’Italia U21 in Svezia nelle qualificazioni agli Europei: play-off certi, primo posto ancora possibileVince e convince l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata,... Il #Milan futuro perde 2-0 contro il Caldiero Terme, le parole di mister #Oddo nel post gara