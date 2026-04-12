Milan Futuro Minotti | Era importante vincere oggi Emozionante segnare con questa maglia

Dopo la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, il calciatore del team rossonero ha commentato l’esito dell’incontro. Ha sottolineato come fosse fondamentale ottenere la vittoria in questa occasione e ha espresso la propria emozione nel segnare con la maglia della squadra. Le sue parole sono state rilasciate al termine della sfida, riflettendo il momento vissuto in campo.

Al termine di Brusaporto-Milan Futuro, il calciatore rossonero Gabriele Minotti ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole Grandissima vittoria del Milan Futuro quest'oggi in trasferta contro il Brusaporto. I rossoneri di Massimo Oddo hanno inflitto un netto 4-0 agli avversari. In gol anche Minotti (primo stagionale) che, al termine della partita, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, il video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Minotti: “Era importante vincere oggi. Emozionante segnare con questa maglia” Milan, De Winter: “Oggi l’importante era vincere. Mi sento bene, cerco di…”Koni De Winter, giocatore rossonero, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di 'MilanTV' al termine di Cremonese-Milan, partita... Leggi anche: Milan, Zancan commenta: “Vincere con questa autorità senza Pulisic, Leao e Saelemaekers non era scontato” Branca, Ossola e Borsani decidono | Milan Futuro 3-1 Castellanzese | Highlights Serie D