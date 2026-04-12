Milan 2026 | fallimento Max Allegri? Date Runjaic a… Leao!

Le recenti prestazioni del Milan hanno portato a dubbi sulle scelte tecniche del club, con alcuni che ipotizzano un possibile cambio in panchina. La squadra ha mostrato difficoltà nelle ultime gare, portando a una crescente incertezza sulla direzione futura. Tra i nomi sul tavolo, si parla di un possibile ritorno di Runjaic e di un ruolo più offensivo per Leao. La situazione rimane in evoluzione e il club non ha ancora preso decisioni ufficiali.

Max Allegri da esonero? Che sarà di questo Milan? Ebbene sì, scarse performance e rendimento del Milan, nelle ultime settimane, hanno rimesso in discussione l’intero progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Tra gioco poco fluido, difficoltà offensive (Leao spalle alla porta, o comunque punta, è inguardabile?) e una gestione che sembra non convincere tutti i tifosi, la domanda è inevitabile: Allegri è ancora l’uomo giusto per il Milan? Le ultime prestazioni, senza dimenticare la sconfitta contro la Lazio di Sarri in Coppa Italia e il ko in Supercoppa contro il Napoli di Conte, hanno amplificato a quanto pare il malcontento. Allegri, tra limiti tattici e un Milan che non trova identità: Runjaic adatto per la panchina Milan 202627? Può essere lui un grande allenatore? Il Milan di Allegri (giusti i tanti fischi per il Milan?.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Milan 2026: fallimento Max Allegri? Date Runjaic a… Leao! Leggi anche: Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro Leggi anche: Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro. Ma il portoghese salta la gara per infortunio