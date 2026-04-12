Miglior olio extravergine d’Italia | 3 i frantoi veronesi premiati

Tre frantoi della provincia di Verona sono stati riconosciuti come i migliori oli extravergine d’Italia nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food. I frantoi premiati provengono rispettivamente dalla Val d’Illasi e dalla Valpolicella. Si tratta di L’Olivario, La Contarina e Pernigo, che hanno ottenuto il riconoscimento per la qualità dei loro prodotti. La selezione si basa su controlli e valutazioni condotte da esperti del settore.

Vengono dalla Val d’Illasi e dalla Valpolicella alcuni dei migliori oli d’oliva d’Italia. Grande soddisfazione per i frantoi L’Olivario, La Contarina e Pernigo, protagonisti nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food.Sono 142 i riconoscimenti “Grande Olio Slow” assegnati a livello nazionale.🔗 Leggi su Veronasera.it Etichetta olio extravergine di oliva: Sai cosa contiene DAVVERO Giuda completa e semplice