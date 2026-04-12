Michelle Hunziker weekend di fuoco con Giulio Berruti | Mi fa perdere il controllo

Durante un fine settimana in Marocco, la conduttrice e l’attore sono stati protagonisti di un’intesa molto forte. La conduttrice ha commentato pubblicamente come la presenza dell’attore le faccia perdere il controllo. Le immagini e le dichiarazioni diffuse sui social mostrano momenti di grande vicinanza tra i due, che hanno attirato l’attenzione dei fan e dei media. La relazione tra i due sembra essere al centro delle cronache di questi giorni.

Il fascino di Giulio Berruti sembra proprio aver fatto breccia nel cuore di Michelle Hunziker. E quella che era partita come una semplice simpatia si è trasformata in un’attrazione irresistibile. Le immagini pubblicate dall'ultimo numero di DiPiù non lasciano spazio a dubbi: nonostante la coppia sia nata da poco, tra i due l'alchimia è evidente, tanto che la conduttrice avrebbe confessato alle amiche: "La passione è forte. Mi fa perdere il controllo". "La coppia ha dimenticato di trovarsi in un luogo pubblico, con i loro amici e gli altri clienti dell’albergo a un metro di distanza", scrive il settimanale. "Ha iniziato a scambiarsi effusioni, man mano, sempre più 'calienti'.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michelle Hunziker, weekend di fuoco con Giulio Berruti: "Mi fa perdere il controllo" Esplode il gossip su Michelle Hunziker: “Weekend d’amore con Giulio Berruti”Michelle Hunziker, 49 anni, e Giulio Berruti, 41 anni, avrebbero trascorso un “lungo weekend d’amore” alle terme di Saturnia, in Toscana. Leggi anche: Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno trascorso un nuovo weekend insieme