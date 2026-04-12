A Berlino è stato presentato in prima mondiale Michael, l’atteso biopic sul re del pop diretto da Antoine Fuqua. La scelta non è casuale, visto che proprio a Berlino - nel 1988 Michael Jackson faceva tappa (il 19 giugno) con il suo primo tour mondiale da solista, il Bad Tour, e fu un evento di portata enorme, con circa 60.000 spettatori, considerato uno dei momenti più minacciosi perla sicurezza della Germania orientale da parte del governo della Ddr: la città era ancora divisa dal Muro, il concerto venne organizzato nel parco di fronte al palazzo del Reichstag, accanto al confine del Muro, dietro il quale - nella parte Est della città - si erano assiepate altre migliaia di persone, che vennero fatte disperdere dalla polizia per timore di azioni antigovernative.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Michael Jackson tra musica e faide: il biopic

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Arriva Michael, il biopic del re del pop tra musica e guerre in famiglia: Jackson interpretato dal nipote JaafarUn debutto come attore cinematografico, per un’impresa che farebbe tremare chiunque: interpretare Michael Jackson in un biopic.

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