Miami trattiene il respiro | il Mandarin Oriental sparisce in meno di 30 secondi - Video

A Miami, lo storico hotel affacciato su Brickell Key è stato demolito in modo controllato. L’edificio, noto per essere uno dei simboli dell’ospitalità di lusso della zona, è scomparso in meno di venti secondi a seguito di un’esplosione programmata. Le operazioni di demolizione sono state filmate e condivise, mostrando il rapido crollo dell’edificio. La demolizione ha segnato la conclusione di una presenza storica nel quartiere.

Il Mandarin Oriental Miami è stato demolito: lo storico hotel affacciato su Brickell Key è scomparso in meno di venti secondi, spazzato via da un’i mplosione controllata che ha segnato la fine di uno dei simboli dell’ospitalità di lusso della Magic City. L’intervento è avvenuto domenica mattina, poco dopo le 8:30 ora locale. Una sequenza precisa di esplosioni ha fatto cedere la struttura di ventitré piani, che si è accartocciata su se stessa come un foglio di carta, collassando verso il basso e sollevando una densa nube di polvere visibile a distanza. In meno di mezzo minuto, l’edificio e il parcheggio adiacente erano già ridotti a un cumulo di macerie.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Miami trattiene il respiro: il Mandarin Oriental sparisce in meno di 30 secondi - Video Leggi anche: Usa, demolito il Mandarin Oriental Miami: in pochi secondi scompare completamente Il menu "olimpico" del Mandarin Oriental MilanMilano tra pochi giorni si prepara a ospitare l'evento sportivo dell'anno e il più importante della sua storia e molte realtà adeguano le loro...