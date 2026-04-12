Mia Pisano è mamma | nasce Bruno Giancarlo tra le braccia del San Luca

Questa mattina un bambino di nome Bruno Giancarlo è venuto alla luce nel reparto di ostetricia dell’ospedale San Luca di Lucca. La mamma, Mia Pisano, ha dato alla luce il neonato tra le braccia dei presenti. La nascita è stata confermata dai medici e alla famiglia sono state fornite tutte le cure necessarie. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ospedale, senza ulteriori dettagli sulla famiglia.

La famiglia di Mia Pisano si allarga con l’arrivo di Bruno Giancarlo, nato questa mattina presso il reparto di ostetricia dell’ospedale San Luca di Lucca. L’assessora e il compagno Alfredo hanno vissuto il momento del parto nel contesto della struttura ospedaliera lucchese, condividendo la per la nascita del piccolo con le professioniste che hanno seguito l’evento. Il ringraziamento alle professioniste del San Luca. I nuovi genitori hanno voluto esprimere pubblicamente la loro gratitudine verso il personale sanitario che ha assistito il parto. Un riconoscimento specifico è stato rivolto alle ostetriche Ambra e Valeria, figure centrali durante lo svolgimento dell’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mia Pisano è mamma: nasce Bruno Giancarlo tra le braccia del San Luca Leggi anche: Neonata muore tra le braccia della mamma durante l'allattamento: «Forse un rigurgito fatale». Disposta l'autopsia Leggi anche: Tragedia terribile, neonata di 26 giorni muore tra le braccia della mamma: come è potuto succedere