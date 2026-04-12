Meteo Verona | pioggia e raffiche di vento colpiscono la provincia

Nella giornata di lunedì 13 aprile, l’intera provincia di Verona si è trovata sotto una copertura nuvolosa continua, con piogge che si sono intensificate nelle zone collinari e lungo la sponda del lago. Le raffiche di vento hanno interessato diverse aree, contribuendo a un clima invernale. Le condizioni meteo hanno portato a un aumento delle criticità, specialmente nelle zone più esposte.

L’area veronese e le zone limitrofe si preparano a un lunedì 13 aprile caratterizzato da un cielo costantemente coperto e dall’arrivo di precipitazioni, con un impatto più marcato sulle fasce collinari e sulla sponda lacustre. La perturbazione che interesserà la provincia porterà una nuvolosità compatta, con piogge deboli che si intensificheranno soprattutto durante le ore serali, mantenendo le temperature su valori miti tra i 14°C e i 19°C. Dinamiche meteorologiche tra il centro urbano e le zone collinari. Il capoluogo vedrà una giornata dominata da nubi persistenti, con accumuli di pioggia stimati intorno ai 5 mm e una massima termica che raggiungerà i 19°C nelle prime ore del pomeriggio, verso le 14:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo Verona: pioggia e raffiche di vento colpiscono la provincia Leggi anche: Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, 26 marzo: forti raffiche di vento e pioggia Leggi anche: Raffiche di vento e pioggia battente, ancora maltempo: le previsioni per la settimana