Meteo Protezione Civile Campania | Allerta per vento forte fino a domani

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo a causa di venti intensi provenienti dal sud-est, che interesseranno la regione fino a domani. La comunicazione indica raffiche di vento forte o molto forte e il mare sarà agitato con possibili mareggiate lungo le zone costiere esposte. La decisione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale, che monitora le condizioni meteorologiche in tempo reale.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di oggi, domenica 12 aprile, alle 14 di domani, lunedì 13 aprile. I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Pioggia e vento forte su Napoli e Campania, nuova allerta meteo della Protezione civile

Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 20.

Maltempo. Prorogata l'allerta meteo per temporali e vento