Meteo l’Italia si tinge di rosso | arrivano piogge sahariane e venti forti

Una perturbazione proveniente dal Nord Africa sta interessando l’Italia questa domenica 12 aprile 2026. Le previsioni indicano l’arrivo di piogge sahariane e venti intensi che stanno coinvolgendo diverse regioni. La presenza di nubi medio-alte si accompagna a un consistente deposito di particelle desertiche nell’atmosfera. La situazione meteorologica ha portato a una condizione di allerta rossa in molte zone del paese.

Una perturbazione di origine nordafricana sta investendo l’Italia questa domenica 12 aprile 2026, portando con sé una densa coltre di nubi medio-alte e un massiccio carico di particelle desertiche. L’aria si presenta lattiginosa a causa dell’incremento costante di polvere sahariana, che trasformerà le precipitazioni in eventi cromaticamente particolari e segnerà la fine della recente stabilità climatica. Il risveglio meteorologico odierno è caratterizzato da un cielo velato che preannuncia l’arrivo di venti intensi, con raffiche che potrebbero raggiungere livelli da burrasca, specialmente nelle zone del Sud Italia. La dinamica atmosferica è guidata da una depressione che si sta spostando verso il Mediterraneo centrale, saturando l’atmosfera di materiale fine proveniente dal deserto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, l’Italia si tinge di rosso: arrivano piogge sahariane e venti forti Meteo, settimana instabile con piogge e venti fortiSettimana di tempo instabile anche nell’Agrigentino, dove il maltempo tornerà a farsi sentire tra mercoledì e giovedì. Allerta meteo in Campania: piogge intense, venti forti e mare agitatoDoppio avviso di allerta meteo in Campania della Protezione Civile valido dalle 8 alle 20 di giovedì 12 febbraio: criticità idrogeologica e raffiche...