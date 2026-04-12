Meteo la svolta del 12 aprile | così la perturbazione travolgerà l' Italia

Domenica 12 aprile, l’Italia si prepara a un cambiamento meteorologico improvviso. Dopo giorni di tempo stabile, una perturbazione sta attraversando la penisola, portando pioggia e peggioramenti diffusi. La situazione si sviluppa nel corso della giornata, con condizioni che si aggravano in molte regioni. Le previsioni indicano un netto passaggio da clima soleggiato a condizioni di maltempo, con possibili temporali e temperature in calo.

Oggi, domenica 12 aprile, una svolta ben poco gradita: torna infatti il maltempo. Dopo giorni caratterizzati da stabilità atmosferica, il quadro meteorologico cambia rapidamente. I segnali erano già evidenti con l’aumento della nuvolosità, preludio all’arrivo di una nuova fase instabile. Nel corso della giornata, una perturbazione in ingresso dalla Francia inizierà a interessare le regioni del Nord-Ovest, portando le prime precipitazioni entro sera. Il quadro viene delineato dal colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale. Alla base di questo cambiamento c’è l’indebolimento dell’alta pressione, progressivamente messa in difficoltà da un vortice in risalita dal Nord Africa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, la svolta del 12 aprile: così la perturbazione travolgerà l'Italia Svolta meteo, perturbazione atlantica in arrivo: tornano deboli piogge(Adnkronos) – Tracce di maltempo in arrivo in Italia, con lo stop all'anticipo di primavera che caratterizza il quadro meteo negli ultimi giorni di... Meteo Italia, come sarà il tempo oggi, 11 aprile 2026, e domani, domenica 12ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale La giornata di oggi si presenta con un quadro meteorologico piuttosto variabile su gran parte della...