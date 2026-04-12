Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per i giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile sono state rese pubbliche dal sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 aprile. Nel dettaglio, vengono fornite informazioni sulle condizioni climatiche previste per questa settimana. Le previsioni includono dettagli su pioggia, temperature e eventuali allerte in vigore.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 13 e martedì 14 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "circolazione depressionaria in "cut-off" in fase di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile