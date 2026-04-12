Meteo brutta sorpresa su Milano | scatta l' allerta vento e pioggia ecco quando peggiora

A Milano, il cielo si è fatto nuovamente grigio dopo una domenica di nubi dense e schiarite occasionali. Per questa sera è stata diramata un’allerta vento e pioggia, che si farà sentire anche nel corso di lunedì con condizioni di maltempo diffuso. La città si prepara ad affrontare un peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.

Il ‘cielo’ cambia passo nel capoluogo lombardo. Dopo una domenica caratterizzata da nubi fitte e schiarite solo temporanee, la città si prepara a una serata di pioggia che farà da apripista a un lunedì di maltempo diffuso.Domenica: serata sotto l'ombrello e allerta ventoLa giornata di domenica 12.🔗 Leggi su Milanotoday.it Pioggia, vento e mareggiate: scatta l'allerta meteoUn nuovo avviso di allerta meteo gialla è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico dalle ore 22... Vento forte a Milano e in Lombardia, scatta l’allerta gialla: ecco quandoMilano, 19 febbraio 2026 – Lombardia colpita dal maltempo: questa mattina, giovedì 19 febbraio, chi abita in pianura si è svegliato sotto la pioggia,...