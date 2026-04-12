Meteo allerta instabilità | Sardegna e Appennino sotto la tempesta

Una depressione extra-tropicale in risalita dal deserto del Maghreb sta modificando i parametri atmosferici di gran parte del Paese nella giornata di domenica 12 aprile 2026. Si registrano condizioni di instabilità che interessano principalmente la Sardegna e le aree dell’Appennino, dove sono segnalati fenomeni meteorologici intensi. Le previsioni indicano piogge e temporali concentrati in queste zone, mentre il resto del territorio dovrebbe mantenere condizioni più stabili.

Una depressione extra-tropicale in risalita dal deserto del Maghreb sta modificando i parametri atmosferici di gran parte del Paese in questa domenica 12 aprile 2026, portando instabilità e fenomeni concentrati in due aree specifiche. Mentre il Nord-Ovest dell’Italia vedrà scarse possibilità di temporali nonostante il peggioramento generale, l’attenzione si sposta sulla Sardegna meridionale e sull’Appennino centrale, dove i dati tecnici indicano rischi diversi ma concreti. Analisi dei parametri termodinamici tra Sardegna e Canale di Sicilia. Il monitoraggio della troposfera indica una situazione di marcata instabilità per quanto riguarda il settore sud-mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, allerta instabilità: Sardegna e Appennino sotto la tempesta Sardegna sotto la burrasca: allerta meteo estesa fino a venerdì, venti forti e mare agitato previsti su tutta l’isola.La Sardegna si prepara a un fine settimana di maltempo intenso, con un'allerta meteo diffusa in tutta la regione dalle 12 di giovedì 19 febbraio fino... Allerta meteo, instabilità e calo termicoIl quadro meteorologico delle prossime ore sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa, precipitazioni residue e un sensibile abbassamento delle... Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi