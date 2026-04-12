Met Opera in emergenza | 120 milioni bruciati per salvare il teatro

Il Metropolitan Opera di New York sta vivendo una fase di grave crisi finanziaria. Per evitare il fallimento, la direzione ha deciso di utilizzare ingenti riserve di denaro e ha ridotto significativamente gli spettacoli in programma. La situazione ha portato a una diminuzione delle produzioni e a un intervento urgente per contenere i danni economici. La gestione si trova così a dover affrontare scelte difficili per mantenere in vita il teatro.

Il Metropolitan Opera di New York sta affrontando una gestione finanziaria estrema per evitare il collasso, attingendo massicciamente alle proprie riserve e riducendo drasticamente la programmazione artistica. La crisi, definita dagli osservatori come un’economia di guerra, vede l’istituzione impegnata a coprire un buco di cassa immediato di 40 milioni di dollari attraverso tagli drastici e manovre patrimoniali senza precedenti. Le casse del teatro sono sotto assedio. Per sostenere le spese ordinarie, la direzione ha già prelevato oltre 120 milioni di dollari dal proprio fondo di dotazione, consumando quasi un terzo delle risorse destinate al futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Met Opera in emergenza: 120 milioni bruciati per salvare il teatro Il progetto per salvare la metrotranvia e portarla a Seregno (malgrado i 120 milioni di extracosti)Salvare la metrotranvia Milano-Seregno si può, malgrado i 120 milioni di extracosti. Metrotranvia Milano-Seregno: buco di 120 milioni, opera a rischioIl Ministero delle Infrastrutture ha negato nuovi fondi per la metrotranvia Milano-Seregno, lasciando scoperto un buco di 120 milioni di euro.