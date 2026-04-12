Messina scirocco a 100 km h devasta Gesso | il fuoco minaccia le case

A Messina, un incendio divampato nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 ha interessato le colline sopra la zona di Gesso. Il forte vento di scirocco, che ha raggiunto i 100 kmh, ha contribuito a diffondere le fiamme, che minacciano alcune abitazioni nella zona. Le forze di soccorso sono intervenute sul posto per contenere il rogo e mettere in sicurezza le case vicine.

Le colline che sovrastano Messina sono teatro di un violento incendio scoppiato nel pomeriggio di questa domenica 12 aprile 2026 nella zona di Gesso. Il fronte del fuoco, partito da una porzione di vegetazione, ha rapidamente divorato la macchia mediterranea, spingendosi verso le abitazioni rurali sotto la spinta di raffiche di scirocco superiori ai 100 kmh. L’aggressione del vento e la dinamica del fronte infuocato. Il tempo si è precipitato in un peggioramento repentino delle condizioni meteorologiche, trasformando un principio di incendio in una minaccia immediata per il territorio. Lo scirocco, con intensità che ha toccato i 100 kmh, non solo alimenta le fiamme ma funge da vettore per le scintille, proiettandole a grande distanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, scirocco a 100 km/h devasta Gesso: il fuoco minaccia le case Leggi anche: Incendio al bosco minaccia le case, le fiamme partite da un mototrebbia hanno avvolto un?autobotte dei vigili del fuoco Leggi anche: Incendio al bosco a Fiumicello minaccia le case, le fiamme partite da un mototrebbia hanno avvolto un?autobotte dei vigili del fuoco