Messina il centrodestra attacca | Quei sondaggi sono pura propaganda

A Messina, il centrodestra ha criticato duramente i sondaggi che indicano il favore per la candidatura di Marcello Scurria, definendoli una propaganda priva di basi concrete. La coalizione che sostiene questa candidatura ha denunciato come tali dati siano stati manipolati e non rappresentino la reale opinione degli elettori. La discussione si concentra sulle differenze tra le rilevazioni e le percezioni sul campo, senza ulteriori commenti ufficiali.

La coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura di Marcello Scurria per la guida del Comune di Messina ha lanciato un attacco frontale contro i recenti dati statistici riguardanti le prossime amministrative, definendoli una costruzione propagandistica priva di fondamento reale. I partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista hanno espresso un forte dissenso nei confronti di un sondaggio che sembra delineare un consenso quasi totale per la compagine legata a De Luca, mettendo in discussione la validità stessa degli strumenti di rilevazione utilizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, il centrodestra attacca: “Quei sondaggi sono pura propaganda Messina, Lo Giudice attacca il centrodestra: “Polemiche vuoteLa campagna elettorale per la guida del Comune di Messina si è accesa ulteriormente dopo le recenti dichiarazioni di Danilo Lo Giudice, il quale ha... Leggi anche: Sondaggi politici, ora centrodestra e campo largo sono quasi pari: quanta distanza c’è tra i partiti