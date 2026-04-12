Messico gabbiano resta incastrato in un lampione | ragazzo si arrampica a mani nude e lo libera
A La Paz, in Messico, un ragazzo ha salito un lampione a mani nude per liberare un gabbiano rimasto incastrato. L’intervento si è svolto senza l’uso di strumenti, con il ragazzo che ha raggiunto l’animale e lo ha liberato. La scena è stata documentata da alcuni testimoni presenti sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.
A La Paz, in Messico, un ragazzo si arrampica a mani nude per salvare un gabbiano incastrato in un lampione. Il video del salvataggio ha fatto rapidamente il giro dei social.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il crollo della palazzina alla Playa, il sindaco: "Due uomini sono scappati, un terzo non sappiamo dove sia... si scava a mani nude"
Madre strangolata a mani nude: Mauro Pedrotti condannato all'ergastoloAccogliendo la richiesta della pm Ines Bellesi, che rappresentava la pubblica accusa, Mauro Pedrotti è stato condannato all'ergastolo dalla corte...