Messico gabbiano resta incastrato in un lampione | ragazzo si arrampica a mani nude e lo libera

A La Paz, in Messico, un ragazzo ha salito un lampione a mani nude per liberare un gabbiano rimasto incastrato. L’intervento si è svolto senza l’uso di strumenti, con il ragazzo che ha raggiunto l’animale e lo ha liberato. La scena è stata documentata da alcuni testimoni presenti sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.