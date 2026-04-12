I mercati finanziari continuano a mostrare segni di volatilità, con oscillazioni frequenti che riflettono l’incertezza attuale. Nonostante le turbolenze, non si verificano segnali di una crisi totale o di un collasso imminente. Gli analisti sottolineano che, al momento, non ci sono elementi che possano far pensare a un ritorno massiccio di fondi e investitori nel breve termine. La situazione rimane quindi fluida, ma senza indicazioni di un crollo imminente.

«L’unica certezza in questo caos è che i fondi e gli investitori non rientreranno sul mercato tanto presto, almeno finché non si calmerà la volatilità e non torneranno chiarezza e fiducia», un anno dopo, dal minimo del 2025 post annuncio dazi (o “Liberation Day”) Wall Street è risalita in media del 40%! Un anno dopo l’annuncio dei dazi è tornata la chiarezza? Non credo. E la volatilità, complice anche la guerra in Iran, per un motivo o per l’altro, non ci abbandona mai. Fatte queste considerazioni verrebbe da pensare che gran parte dei protagonisti del mercato sono rimasti a bordo campo in attesa di giocare chissà che partita, ma in campo intanto si giocava uno degli incontri più emozionanti della storia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mercati, la volatilità c'è. Ma non l'apocalisse

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